Staatssecretaris Van Ooijen stopt overleg over drankgebruik: ‘Deze situatie leidt tot impasse’

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft het overleg over drankgebruik stopgezet. De gesprekken met de betrokken partijen leveren te weinig op, aldus de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik vind dat teleurstellend maar onontkoombaar.’

Met de gesprekken hoopte het kabinet de doelen uit het preventieakkoord te bereiken, maar het tempo waarmee dat lukt ‘valt echt tegen. Dat is slecht nieuws voor onze gezondheid’. De staatssecretaris zegt dat hij heeft vastgesteld dat bijvoorbeeld de standpunten en belangen van de producenten van alcohol en de gezondheidsfondsen ‘onoverbrugbaar blijken te zijn’.

Aan de gesprekstafel namen partijen deel die zich bezighouden met de bevordering van de gezondheid, maar ook bijvoorbeeld verkopers en producenten. Aanvankelijk gingen de overleggen goed, zo is te lezen in een verslag, maar de meningsverschillen zijn langzaam steeds verder opgelopen.

‘Streven naar consensus is ontzettend waardevol. Maar in deze situatie leidt het tot impasse. Terwijl het preventieakkoord juist vaart nodig heeft’, aldus Van Ooijen.

De overlegtafel wordt daarom opgeheven en vervangen door een andere vorm van overleg. ‘Maar we nemen geen afscheid van elkaar’, benadrukt hij. ‘Ik blijf in overleg met alle partners over hoe we de doelen van het preventieakkoord op tijd kunnen halen.’ Volgens Van Ooijen hebben alle partners laten weten ‘individueel gecommitteerd’ te blijven aan de doelen van het preventieakkoord.

Het preventieakkoord is erop gericht om op drie vlakken de gezondheid te verbeteren: roken, overgewicht en problematisch drankgebruik. Dat laatste gaat over alcoholgebruik door jongeren en zwangeren en over drankgebruik in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Industrie

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Nederlandse Vereniging Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) lieten vorige week al aan EenVandaag weten uit het overleg te stappen, vanwege de aanwezigheid van de alcoholindustrie. ,,Na 4 jaar van overleg is duidelijk geworden dat de industrie zich tegen elke effectieve beleidsmaatregel verzet’’, aldus STAP-directeur Wim van Dalen.

,,Als het gaat over prijzen houden de vertegenwoordigers van de alcoholindustrie hun mond, als het gaat over beschikbaarheid houden ze hun mond’’, zei Van Dalen. ,,Ze zijn zo gehaaid geworden in het ontwijken van de discussie.’’ Ook het Trimbos-instituut zegt dat overleggen bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van de drankindustrie.