Staatssecretarissen blijven thuis op Prinsjesdag

Corona houdt koning uit de Ridderzaal deze Prinsjes­dag

8 juni Koning Willem-Alexander zal zijn jaarlijkse troonrede dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet in de Ridderzaal voorlezen, maar in de Grote Kerk in Den Haag. De Ridderzaal is te klein om alle leden van de Eerste en Tweede Kamer op anderhalve meter afstand van elkaar te houden.