Stemmenkanon Omtzigt wil óók CDA-lijsttrekker worden

Hij is na minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Kamerlid Martijn van Helvert, die zich gisteren via deze site meldde, de vierde kandidaat voor het lijsttrekkerschap. ,,Ik stel me niet kandidaat omdat ik de anderen niet goed genoeg vind, maar omdat ik zelf ideeën heb over wat we met Nederland moeten’’, zegt hij.

Zo vindt Omtzigt (46) dat het CDA zich moet inzetten voor ‘betaalbare woningen voor jongeren en voor een Europa waarin goed wordt samengewerkt maar elk land financieel zijn eigen broek ophoudt’. ,,Maar bovenal vind ik dat de Staat ook voor gewone mensen moet functioneren en niet alleen voor brievenbussen en multinationals.’’

Knoop doorgehakt

Omtzigt, die in Enschede woont en sinds 2003 in de Tweede Kamer zit, zegt afgelopen dinsdag de knoop te hebben doorgehakt na uitvoerig met zijn vrouw te hebben overlegd. ,,Ik ben nu lang Kamerlid en heb me keihard ingezet om de samenleving rechtvaardiger te maken. Drie jaar ben ik al bezig met de Belastingdienst, omdat ik vind dat de burger recht heeft op een fatsoenlijke behandeling.”

Volledig scherm CDA'er Pieter Omtzigt raakte vorige week geëmotioneerd tijdens een gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op het Plein, voorafgaand aan het debat over de zaak in de Tweede Kamer. © ANP/Sem van der Wal

In de toeslagenaffaire werd duidelijk dat de Belastingdienst ten onrechte mensen als fraudeur aanmerkte. Veel van hen raakten in diepe financiële problemen, sommigen raakten huis en kinderen kwijt. Omtzigt: ,,De rechtstaat gaat me aan het hart.”

En niet alleen die in Nederland, benadrukt hij. Omtzigt is behalve Kamerlid ook lid van de Raad van Europa. In die rol onderzocht hij de moord op een journaliste in Malta en corruptie in het land. ,,Mede door mijn rapport is de regering in Malta gevallen.” De CDA’er moest er met bewaking over straat.

Concurrentie voor De Jonge

Na Keijzer en Van Helvert is Omtzigt de derde rooms-katholieke kandidaat om de lijst van het CDA aan te voeren. De Jonge, die vooraf als gedoodverfde kanshebber voor die baan werd gezien nadat minister Wopke Hoekstra van Financiën afhaakte, is protestants. Hij krijgt nu geduchte concurrentie.

Omtzigt is een stemmenkanon. Bij de verkiezingen van maart 2017 kreeg hij ruim 97.000 voorkeursstemmen. In 2012 wist hij met ruim 36.000 stemmen ook al op eigen kracht weer de Tweede Kamer in te komen. In dat jaar wilde het CDA hem niet op de kandidatenlijst zetten. Na een actie van de Twentse afdelingen van de christendemocraten kwam hij alsnog op de lijst, maar op een onverkiesbare 39ste plaats. Toch werd hij rechtstreeks gekozen dankzij het grote aantal voorkeursstemmen, die grotendeels uit Twente kwamen.

‘Zó Haags’

Mocht Omtzigt de lijsttrekkersverkiezing niet winnen, dan is hij bereid weer Kamerlid te worden. Mocht hij de lijsttrekkerverkiezing wel winnen, dan wil hij niet zeggen of hij ook premierskandidaat wordt namens zijn partij. ,,Dat vind ik zó Haags: iedereen is hier altijd maar bezig met wie het met wie doet en wie waar wil zitten. Maar als ik naar de peilingen kijk, moet het CDA nog maar even geen kandidaten voor het premierschap noemen. Laten we het eerst eens hebben over wat we gaan doen met Nederland.”

Ook wil Omtzigt niet ingaan op de vraag of het CDA landelijk moet gaan samenwerken met Forum voor Democratie. Het is een vraag die de leden van de partij onderling verdeelt, bleek onlangs toen een nieuw provinciebestuur werd gevormd in Noord-Brabant. De andere kandidaten denken er verschillend over. Hugo de Jonge sluit samenwerking uit, maar Mona Keijzer en Martijn van Helvert niet. Omtzigt: ,,Ik heb Thierry Baudet zelf horen zeggen dat het CDA een cultuurmarxistische partij is met het doel Nederland te vernietigen. Volgens mij zegt hij zelf dat hij niet met óns wil samenwerken.’’

MH17

Omtzigts carrière verliep niet vlekkeloos. In november 2017 kwam hij in de problemen nadat NRC schreef dat hij een nepgetuige twijfel had laten zaaien over de toedracht van de ramp met de MH17; ook een dossier waarin Omtzigt zich vastbeet. Hij zou spreektijd hebben geregeld voor een Oekraïner op een bijeenkomst met nabestaanden. Omtzigt stelde dat hij dacht dat de man ooggetuige van de ramp was en niet eerder was gehoord. Hij maakte excuses voor ‘onzorgvuldig handelen’ en besloot in de Kamer niet meer het woord te voeren over de MH17.

Het CDA-Kamerlid had lange tijd een tweet uit 2017 prominent bovenaan zijn twittertijdlijn staan: ‘Als Kamerlid controleer ik de regering. Is mijn grondwettelijke taak, zowel in de oppositie als in de coalitie.’ In het kabinet-Rutte II, toen het CDA nog in de oppositie zat, maakte hij het zowel Frans Weekers als Eric Wiebes, destijds allebei staatssecretaris van Financiën, moeilijk: ook al over de Belastingdienst.