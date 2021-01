Steun lijkt broos: ‘Opa en oma mogen niet naar kleinkind, maar kleinkind wel naar hen?’

TOESLAGENAFFAIRE VVD-minister Eric Wiebes vertrekt per direct uit demissio­nair kabinet: ‘Ik voel mij zwaar medeverant­woor­de­lijk’

15 januari VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vertrekt per direct uit het kabinet. Hij gaat niet demissionair door, zoals de rest van de ministersploeg. Wiebes was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die zwaar de fout in ging met de toeslagenaffaire.