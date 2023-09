Steun van ‘team-Esther’ voor Ouwehand, bestuur krijgt vooral kritiek: ‘Hoop dat ze snel opstappen’

Kuipers niet op D66-kieslijst; wil wel terug als zorgminis­ter

Zorgminister Ernst Kuipers (D66) zou nog graag door willen gaan als minister in een volgend kabinet om zijn klus af te maken. ,,Het is nu niet aan mij maar allereerst aan de kiezer. Als de gelegenheid er nog een keer is, dan zou ik die agenda graag door willen zetten ja”, zei hij in het tv-programma Op1.