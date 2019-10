Stikstofchaos in provincies duurt voort: uiterlijk 1 december duidelijkheid

Vanmiddag kwamen Schouten en de provinciebestuurders bij elkaar om de stikstofchaos te bespreken die de afgelopen week is ontstaan. Na massale boerenprotesten trokken de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel hun nieuwe stikstofregels in. Gelderland zwakte, net als enkele andere provincies, de regels af.

‘Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd’, staat in een verklaring. De overheden zijn het erover eens dat de stikstofneerslag in de natuur omlaag moet en dat er een ‘duidelijk perspectief’ moet komen voor alle sectoren. Ook willen ze dat er vergunningen komen ‘die voor de rechter overeind kunnen blijven’.

1 december

Maar hoe dat precies gaat gebeuren, blijft volstrekt onduidelijk. De provincies en Schouten nemen tot 1 december de tijd om ‘nadere duidelijkheid te geven’. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat de huidige stikstofmaatregelen in de meeste provincies blijven gelden. Zo weigerde de provincie Groningen afgelopen maandag om stikstofregels in te trekken, tot woede van honderden actievoerende boeren.

Het belangrijkste pijnpunt voor de boeren is het ‘afromen’ van de ‘latente ruimte’ in vergunningen voor boerenbedrijven. Daarmee wordt bedoeld dat agrariërs, die op dit moment minder dieren op stal hebben dan ze volgens hun vergunning zouden mogen hebben, die extra ruimte mogelijk kwijtraken als zij hun bedrijf uitbreiden of verkopen.

Later vandaag gaat minister Schouten in debat met de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Tijdens een hoorzitting bleek gisteren dat juristen grote vraagtekens plaatsen bij het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet. Het beleid is mogelijk in strijd met de wet.