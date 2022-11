Stikstofuitspraak Adema wekt woede binnen coalitie, maar minister neemt woorden niet terug

Juist die deadline ligt politiek hypergevoelig. Eerder zei CDA-leider Wopke Hoekstra nog dat 2030 voor hem ‘niet heilig’ was, wat zo’n beetje een kabinetscrisis veroorzaakte. Toch stelde Johan Remkes later in zijn rapport dat er vastgehouden moet worden aan dat jaartal, al stelde Remkes tegelijk voor met ‘ijkmomenten’ te werken in 2025 en 2028. Ofwel: tussendoor kijken of het doel nog haalbaar is. Het kabinet nam dit advies over, maar Adema zei gisteren ‘niet dogmatisch’ te willen vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030.

Volgens de nieuwe Landbouwminister, de vervanger van de afgetreden Henk Staghouwer, zou in gebieden waar de natuur al goed hersteld is, de deadline ook best een paar jaar later kunnen liggen. Adema voelt zich gesterkt door Remkes: ,,Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn - dat het ook 2032, ‘33 of ‘34 mag worden. Ik was heel blij met die nuancering”, zei de minister in Drachten.

Kwaad bloed

Adema lijkt met zijn uitspraken weliswaar binnen de bandbreedte te blijven van het kabinetsstandpunt, maar door te benadrukken dat de deadline gepaard gaat met nuanceringen, zet hij toch kwaad bloed. Vooral linkse partijen, maar ook coalitiepartners VVD en D66, vrezen dat er toch weer gerommeld gaat worden met de deadline en er dus uitstel komt van de reductie van de stikstofuitstoot. De twee partijen willen dat Adema zijn woorden terugneemt. Maar dat weigert de minister.

,,Deze gratis praatjes die oplossingen in de wielen rijden, staan uiteindelijk haaks op dit draagvlak”, zegt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). ,,Minister Adema heeft de opdracht om de transitie naar kringlooplandbouw te leiden. Daartoe heeft hij het coalitieakkoord uit te werken en daarbij draagvlak te zoeken. Adema moet zijn woorden terugnemen, want boeren naar de mond praten heeft geen zin. Aan de slag met waar je voor bent aangesteld, namelijk boeren perspectief geven en oplossingen regelen voor de landbouw.”

Ook de VVD vindt dit. VVD-Kamerlid Thom van Campen: ,,Het verkopen van het loslaten van die deadline is gratis bier wat we allemaal misschien in zaaltjes willen verkopen. Die luxe kunnen we ons niet permitteren.”

D66-fractieleider Jan Paternotte is eveneens getart. ,,Dit is precies waarom we de stikstofcrisis hebben: politici die boeren naar de mond praten in plaats van eerlijk te zijn over wat nodig is. Wetenschap en Remkes zijn glashelder: halvering uitstoot 2030. Laat de minister daar als de wiedeweerga mee aan de slag gaan.”

Toch gaat minister Adema zijn woorden niet terugnemen, zegt een woordvoerster van het ministerie. ,,Hij heeft niets gezegd dat afwijkt van het kabinetsstandpunt. Dat is namelijk, in lijn met het advies van Remkes, dat er ijkmomenten komen in 2025 en 2028. De doelen zijn niet van tafel.”

In een tweet zegt Adema: ,,Mijn uitspraken van eerder deze week zijn in lijn met de eerdere kabinetsappreciatie op het advies van Remkes. Ik sta achter de natuurdoelstellingen voor 2030. Op advies van Remkes houden we twee ijk-momenten aan in 2025 en 2028. Dat zijn momenten waarop we met elkaar kijken waar we staan en of het in sommige gebieden nodig is om meer tijd te nemen.”

Vals

Jesse Klaver (GroenLinks) laat via Twitter weten: ,, Een perspectiefbrief maken lukt niet, maar váls perspectief schetsen is blijkbaar geen enkel probleem. Hou de boeren niet voor dat natuurdoelen ook wel wat later kunnen. Stop met loze beloften en doe wat nodig is.”

De Partij voor de Dieren vindt zelfs dat Adema excuses zou moeten maken. ,,De stikstofcrisis wordt niet opgelost door politici die dezelfde fouten maken als hun collega’s en voorgangers. Adema laat de natuur stikken en negeert juridische gevolgen. Onacceptabel. Woorden terugnemen en excuus maken.”

BBB-leider Caroline van der Plas is juist blij met Adema en wijst erop dat hij hiermee het kabinetsstandpunt zou uitdrukken. Want, zegt zij: ,,Het kabinet spreekt met één mond.”

