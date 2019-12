Stikstofwet dreigt te stranden in Eerste Kamer

De wet wordt morgen in de Tweede Kamer besproken. Daar stemt waarschijnlijk een meerderheid vóór, met regeringspartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP erbij. Maar in de Eerste Kamer komt de coalitie zes zetels tekort voor een meerderheid. In de senaat is steun nodig van PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie of een groepje kleinere partijen.



,,Deze wet is juridisch wankel en de natuur wordt er niet beter door beschermd, maar juist sléchter’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wijst op een advies van de Raad van State, waarin staat dat de spoedwet geen oplossing biedt voor de stikstofcrisis. ,,Daar komt bij dat deze wet het mogelijk maakt om bepaalde bouwprojecten zonder natuurvergunning uit te voeren’’, zegt Klaver.



Hij zegt tegen de stikstofwet te zullen stemmen als een amendement van GroenLinks niet wordt aangenomen. In dat amendement staat dat de stikstofuitstoot door de landbouw in 2035 gehalveerd moet zijn. ,,De Raad van State waarschuwt dat deze wet juridisch wankel is, omdat onduidelijk is of de stikstofmaatregelen wel effect gaan hebben’’, zegt Klaver. ,,Het juridische gedrocht wordt er zo alleen maar groter op.’’