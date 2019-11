Straf voor ontsnappen uit gevangenis: 'Niet uit te leggen' dat dat nu wel mag

Onder anderen regeringspartijen CDA en VVD willen al langer de wet op dit terrein veranderen. Dekker liet op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken of ontsnappen uit detentie, maar ook het schenden van bijzondere voorwaarden of ontkomen aan elektronisch toezicht strafbaar gesteld kan worden.



En dat kan, laat hij vandaag in een brief aan de Kamer weten. Hij wil in ieder geval onttrekking aan vrijheidsbeneming strafbaar stellen. ‘Ter verduidelijking van deze strafbaarstelling, noem ik een voorbeeld. In 2018 ontvluchtte een gedetineerde uit de gevangenis door zich te verstoppen in een vuilniszak, die door een handlanger naar buiten werd vervoerd. De handlanger werd vervolgd en veroordeeld wegens hulp bij ontsnapping (artikel 191 Sr), terwijl de gedetineerde niet strafrechtelijk kon worden aangepakt.’



Het voorbeeld steekt de minister. ,,In de gevangenis zit je niet voor niets. Nu is hulp bij ontsnappen wél strafbaar. Maar ontsnappen zélf niet. Dat is onrechtvaardig en vind ik niet uit te leggen. Dat moet dus anders.’’ Ontsnappen ‘ondermijnt het gezag van justitie en brengt gevoelens van onveiligheid teweeg in de samenleving’.