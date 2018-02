Straks elke 5 minuten een trein tussen Rotterdam en Den Haag

Het traject - een van de meest bereden van Nederland - moet eerst deels geschikt worden gemaakt voor het rijden met acht intercity’s en zes sprinters per uur per richting. De belangrijkste verandering is de uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid. En nu de spoortunnel in Delft af is, kan de capaciteit op dit stuk spoor flink worden vergroot.



Staatssecretaris Van Veldhoven: ,,Het aantal treinreizigers neemt zeer snel toe. Zeker in de Randstad, waar de bevolking de komende tien jaar met een half miljoen mensen groeit. Door nú te investeren in uitbreiding van het spoor, zorgen we ervoor dat reizigers tussen Den Haag en Rotterdam ook in de toekomst comfortabel de trein kunnen pakken."



Met het grote aantal treinen dat er gaat rijden, zullen reizigers straks tussen Den Haag en Rotterdam een haast metro-achtige verbinding krijgen. Naast uitbreiding van het spoor, worden ook stations op het traject zo aangepast dat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken.

Op de schop

De vraag is hoeveel last reizigers ervan gaan krijgen dat zo'n druk traject enkele jaren deels op de schop gaat. Volgens Coen van Kranenburg, woordvoerder van spoorbeheerder ProRail, is het de bedoeling 'de winkel zoveel mogelijk open te houden' de komende jaren. |



,,Er rijden dan wat minder treinen dan normaal, maar slechts op enkele momenten zal er - vooral op gunstige tijdstippen voor de reiziger - totaal geen verkeer mogelijk zijn. Ik verwacht echter geen jarenlange zware overlast. We lossen dat goed op."



Volgens Van Kranenburg is de klus best omvangrijk. ,,De tweede tunnelbuis van Delft moet nog worden opgetuigd en op dat station komt er een perron bij." Daarnaast moet er bij Delft-Zuid bijvoorbeeld een oversteek worden gemaakt voor reizigers. ,,Daar komt straks een modern, overkapt station met goede voorzieningen." Ook voor een onderdoorgang bij Rijswijk moet veel gebeuren.

Broodnodig

Floor Vermeulen (VVD), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, vindt de miljoeneninvestering in zo'n belangrijk traject broodnodig. ,,Je ziet dat de capaciteit en betrouwbaarheid daar stukken beter kan. Daarnaast is dit een heel belangrijke verbinding voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarom hebben we eerder als provincie al geïnvesteerd in extra spoorruimte bij de Delftse spoortunnel."



Mede daardoor is deze nieuwe ingreep makkelijker geworden, aldus de bestuurder. De ruim 300 miljoen euro gaat volgens hem vooral naar grondaankopen, extra rails, de vervanging en verhoging van een belangrijke brug en de installatie van nieuwe spoorbeveiliging, waardoor treinen straks nog dichter op elkaar kunnen rijden.

