Strenge eisen aan ‘nieuwe’ Stint

Kamer eist dat minister studie Nederlands redt

24 februari De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven (Onderwijs) universiteiten dwingt om de studie Nederlands te blijven aanbieden. Omdat het niet langer rendabel is, stopt de Vrije Universiteit in Amsterdam met de studie. Maar de Kamer vindt het vak te belangrijk om die keuze aan universiteiten over te laten.