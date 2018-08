Strenge regels voor boeren na kalverfraude

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dit voorjaar excuses voor haar harde woorden rond de kalverfraude door veehouders. Ze liet 2.200 bedrijven blokkeren nadat onregelmatigheden waren aangetroffen in de registratie van kalveren. Later bleek een groot deel van die boeren niet te hebben gefraudeerd.



Nu komt ze met een wetsvoorstel waarin strengere regels staan voor de registratie van kalveren. Zo wordt de meldtermijn van pasgeboren kalfjes verkort van drie werkdagen naar drie dagen. Ook worden boeren verplicht een kalfje te oormerken vóórdat ze het dier aanmelden in het landelijke Identificatie- en Registratie-systeem (I&R).



,,Dit draagt bij aan het voorkomen van onnauwkeurige registraties waardoor bijvoorbeeld kalveren in het systeem ouder zijn dan hun daadwerkelijke leeftijd”, schrijft Schouten in het wetsvoorstel. ,,Het is bijvoorbeeld gebleken dat sommige melkveehouders een geboorte van een kalf melden vóór de daadwerkelijke datum van geboorte, waardoor op papier lijkt dat het kalf oud genoeg is om afgevoerd te worden naar een verzamelcentrum of kalverhouder.”