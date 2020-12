Strenger optreden tegen winkeliers die ‘creatief omgaan’ met coronaregels

Ze willen dat de minister of een appèl op ze doet of de regels aanpast. De groothandels zoals de Makro en de Hanos mogen open omdat ze werken met pasjes en levensmiddelen en drogisterij-artikelen verkopen. Maar volgens de burgemeesters beschikken veel te veel mensen over zo’n pasje. ,,Wij hebben gezien dat hier heel veel mensen op afkomen. Zij mogen alleen aantoonbaar leveren aan ondernemers. Wij willen minder mensen op straat hebben, ook bij die groothandels”, stelt Bruls. ,,De mensen kwamen voor de non-food en dat willen wij niet.” Grapperhaus is het met hen eens.



De roep je aan de regels te houden, wordt nu met de komst van een gemuteerd virus alleen maar krachtiger. ,,Naleving van de regels zoals handen wassen, afstand houden en drukte vermijden, is het beste antwoord op corona of welk gemuteerd virus dan ook”, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. ,,Hoe meer wij ons richten op de regels, hoe eerder we uit deze crisis komen. Dit jaar zijn de feestdagen niet echt feestdagen. Heel veel mag niet. Je wordt er droevig van. Wij kijken of het vanaf 19 januari anders kan”, benadrukt Grapperhaus.