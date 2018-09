Student niet geholpen met lagere eisen

Bij de opening van het academisch jaar kondigde onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan iets te doen aan de eisen die opleidingen aan eerstejaarsstudenten stellen. Wie aan het einde van zijn eerste jaar 40 van de 60 studiepunten heeft gehaald, mag voortaan zijn opleiding gewoon vervolgen. Nu is het nog zo dat de meeste opleidingen een hogere eis stellen. Van Engelshoven vindt dat het studenten zo onnodig moeilijk wordt gemaakt.



De studiepunteneis is ingevoerd, zodat opleidingen studenten die niet geschikt zijn al na het eerste jaar kunnen wegsturen. Dat voorkomt dat ze later in de opleiding alsnog struikelen en geeft hen de mogelijkheid tijdig aan een beter passende studie te beginnen. Maar – zo constateert Van Engelshoven – universiteiten en hbo’s gebruiken het systeem ‘steeds meer als puur selectie-instrument, om te voorkomen dat studenten vertraging oplopen en het rendement van de opleiding drukken’.



Dus onderwijsinstellingen leggen de lat zo hoog mogelijk bij de ingang om zo veel mogelijk studenten binnen de vastgestelde studietijd hun diploma te laten halen. Ze willen alleen de uitblinkers. Het is een vorm van rendementsdenken dat soms al op de middelbare school begint, waar scholen kinderen weren die een iets lagere CITO-score hebben om maar zo hoog mogelijk te eindigen op allerlei slagingslijstjes. Dat is verkeerd. Het benadeelt kinderen die een langere aanloop nodig hebben. Onderwijsinstellingen zijn er juist om het beste uit een kind te halen.



Maar het is ditzelfde kabinet (en vele voorgangers) dat onderwijsinstellingen het rendementsdenken opdringt. Onderwijsinstellingen worden mede gefinancierd op basis van het aantal ingeschreven studenten en het aantal dat binnen de reguliere studieduur zijn diploma haalt. Verander daar dan ook iets aan. En ook studenten zelf zijn sinds de afschaffing van de basisbeurs meer in de rendementsmal geduwd. Wie immers traag is met studeren, steekt zich nog dieper in de schulden. Studenten zijn nu niet geholpen met lagere eisen, wel met betere begeleiding van universiteiten en hbo’s. Want ondanks beloftes heeft afschaffing van de basisbeurs nog niet geleid tot aantoonbaar beter onderwijs.