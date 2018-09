Studie naar overbevolking, PVV ontevreden

Coalitiepartijen CDA en VVD hadden hierom gevraagd. Volgens premier Mark Rutte moeten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit gaan doen.



In de Tweede Kamer zijn daar grote zorgen over. Rutte is het ermee eens dat opnieuw gekeken moet worden naar de invloed van eventuele bevolkingsgroei op onder meer het onderwijs, de integratie, de infrastructuur en woningbouw.



PVV-leider Geert Wilders vindt het bespottelijk dat de invloed van de invloed van de islam niet expliciet wordt meegenomen. ,,Er is een olifant in de kamer die niet wordt benoemd. Het mag oncomfortabel zijn voor sommigen om de islam daar niet in te betrekken, maar het is wel nodig.’’



Rutte wil daar niet aan. ,,Mensen zijn meer dan hun religie. We beoordelen mensen op wie ze zijn, we kijken niet naar hun geloof.’’