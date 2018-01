Sunny Bergman op lijst Sylvana's politieke partij BIJ1

Bergman is onder meer bekend van de documentaire Zwart als Roet over het zwartepietendebat. Op de website van BIJ1 zegt ze dat ze haar 'maatschappijkritiek graag naar de politiek' brengt. ,,Het is tijd voor een nieuw geluid. BIJ1 maakt dat geluid'', aldus Bergman.



Ook schrijfster en oud-SP-senator Anja Meulenbelt staat op de lijst, net als programmamaakster Anousha Nzume en de Surinaams-Nederlandse antropologe Gloria Wekker. Ook Jazie Veldhuizen, een van de mensen die in 2016 werden opgepakt tijdens een protest tegen Zwarte Piet en de activistische 'genderzwerver' vreer doen mee voor BIJ1. Simons wordt zelf lijsttrekker.



Sylvana Simons was eerder kandidaat-Kamerlid voor DENK. Toen de voormalig presentatrice daar vertrok, richtte ze Artikel 1 op, maar de partij kreeg niet voldoende stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer. Van de rechter moest de partij een andere naam gaan gebruiken omdat Artikel 1 al toebehoorde aan een kenniscentrum tegen discriminatie. De nieuwe naam werd BIJ1. Ook die naam bleek al in gebruik. Een groep therapeuten in Noord-Holland werkt onder de naam Praktijk Bij1.