Supermarkten naar rechter om kerstacties boze boeren

,,De acties gaan zeker door’’, zei Mark van den Oever, voorzitter van de Farmers Defense Force (FDF), tegen RTL Z. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenclub van de supermarkten, probeert dat te voorkomen en stelde een ultimatum tot 10.00 uur vanmorgen. Daar werd niet op gereageerd, waardoor de branche nu naar de rechter stapt voor een kort geding. Van den Oever zegt hij klaar te zijn voor de rechtsgang.



De boeren zouden mogelijk van plan zijn vlak voor kerst te demonstreren bij distributiecentra van supermarkten, waardoor schappen leeg kunnen zijn. Zekerheid over de acties is er niet. Pas woensdagochtend wordt bekend gemaakt waar de boeren met hun trekkers heen zullen gaan. ,,Voor het verrassingseffect.’’ Wel duidelijk is dat de acties wel eens lang kunnen duren. De boeren wordt namelijk geadviseerd rekening te houden ‘met eventueel langer verblijf onze actie niet meteen resultaat oplevert’. De actie wordt door heel Nederland gehouden en zal ‘keihard zijn’, kondigde FDF aan.



Ondanks de dreigende woorden begrijpt Van den Oever niet dat de branchevereniging nu al naar de rechter stapt, terwijl officieel nog niet duidelijk is wel acties er gaan plaatsvinden. Maar een woordvoerder van het CBL is duidelijk: ,,We kunnen niet anders.’’



De FDF-voorman zegt nu ook het CBL-hoofdkantoor en advocatenbureau Allen & Overy (dat het CBL bijstaat) in het vizier te hebben voor de acties op 18 december. ,,We sturen er een paar duizend trekkers heen.’’