Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) nieuwe verkenners

Vanmorgen stapten verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren op. Ollongren werd vanochtend gefotografeerd terwijl haar aantekeningen over de verkenningen duidelijk zichtbaar waren. Met name bij het CDA leidden de notities tot verwondering en irritatie. Er zou gesproken moeten worden over een ‘functie elders’ voor nummer twee Pieter Omtzigt. Dat was volgens Hoekstra niet ter tafel gekomen toen hij maandag zelf met de verkenners sprak. Het voedde de speculatie dat iemand van CDA-kopstuk Omtzigt probeert af te komen.