Tekort aan huisartsen wordt steeds nijpender

Minister optimis­tisch over slimme enkelband bij drankver­bod

17:37 De alcoholmeter, een enkelband die via zweet meet of, wanneer en hoeveel alcohol er is gedronken, lijkt een betrouwbaar controlemiddel voor mensen die een alcoholverbod opgelegd hebben gekregen. Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag aan de Kamer.