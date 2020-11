Theo Hiddema stapt per direct uit de Tweede Kamer

In tegenstelling tot Baudet blijft Hiddema niet aan tot de verkiezingen van 17 maart. in een brief aan Kamervoorzitter Kadija Arib schrijft hij: ‘Bij dezen wil ik je laten weten dat ik mezelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard'. Volgens hem heeft dat te maken met ‘recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde’.

Henk Otten

Otten kreeg ruzie met Baudet over de koers van de partij en begon daarna zijn eigen partij. Teunissen zegde haar lidmaatschap van Forum op in 2018. Begin dit jaar sloot zij zich aan bij de nieuwe partij van Otten: GO. Otten is overvallen door het nieuws: ,,Wij zullen optreden op het platform waar onze slagkracht en effectiviteit het grootste is. Als dat de Tweede Kamer is, dan zal dat daar zijn. Maar het nieuws is vers, dus we gaan ons beraden.’’