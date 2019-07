Thieme krijgt forse knauw van achterban

Dat blijkt uit een peiling van het EenVandaag Opiniepanel in samenwerking met deze site. Afgelopen Prinsjesdag had nog 88 procent van de PvdD-kiezers vertrouwen in partijleider Thieme. Nu is dat gezakt naar 61 procent. ,,Een behoorlijke terugval’’, zegt Jeroen Kester van EenVandaag. ,,Het vertrouwen in leiders van oppositiepartijen ligt meestal rond 90 procent.’’



De kiezers die geen vertrouwen meer in Thieme hebben, bekritiseren haar optreden rond het vertrek van Kamerlid Femke Merel van Kooten. Die stapte twee weken geleden op, omdat zij zich niet langer kon vinden in de koers van de dierenpartij. In een interview met deze site deed Van Kooten een boekje open over een ‘verziekte cultuur’ in de fractie.