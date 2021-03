Thierry Baudet: ‘Ik ben verbijsterd dat Nederland dit gelaten ondergaat’

VIDEO Baudet wil door met gasborin­gen Groningen: ‘Toch absurd dat je 500 miljard euro in de grond laat zitten?’

11 maart De gaswinning in Groningen moet doorgaan, omwonenden moeten een ton op de rekening krijgen en aandelen in de aardoliemaatschappij NAM. Dat vindt Forum-leider Thierry Baudet. ,,Het is ongelooflijke rijkdom.’’