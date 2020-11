Thierry Baudet toch niet uit bestuur gezet, maar gevráágd te vertrekken

Volgens een woordvoerder hebben interim-voorzitter Lennart van der Linden, secretaris Astrid de Groot en bestuurslid Rob Rooken aan Thierry Baudet ‘gevraagd uit het bestuur te treden’. ,,Omdat hij zich niet heeft gehouden aan de afspraken die vandaag nog binnen het bestuur gemaakt zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat hij daar begrip voor heeft en per direct zijn bestuurstaken neerlegt en dus uit het bestuur treedt.”



Tot de totale verrassing van het bestuur stelde Baudet namelijk eerder vandaag voor om een lijsttrekkersverkiezing te houden en stelde hij zichzelf daarbij kandidaat.



Interim-voorzitter Lennart van der Linden liet weten dat hij van niets wist en na overleg met de andere bestuursleden is besloten Baudet uit het bestuur te zetten. Die positie als bestuurslid had hij tot vandaag nog wel behouden, ondanks zijn aftreden als voorzitter.



Van der Linden zei - vlak voor de bekendmaking dat Baudet uit het bestuur is gezet - dat het aan het partijbestuur is om eventueel een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven, niet aan Baudet.



Wat dat betekent voor zijn plan om een nieuwe gooi naar de macht te doen, is totaal onduidelijk. De chaos binnen Forum lijkt compleet nu ook het bestuur niet meer op één lijn zit met Baudet. Tot vanochtend probeerden ze een gesloten front te vormen, maar Baudet verraste het bestuur dus en heeft dat niet geaccepteerd.