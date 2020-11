Thierry Baudet uit bestuur Forum gezet, zegt woordvoerder

Bestuur JFVD trekt zich tijdelijk terug na antisemiti­sche berichten

22 november Het bestuur van de jongerentak van Forum voor Democratie trekt zich tijdelijk terug. De JFVD raakte dit weekend in opspraak na de onthulling dat in appgroepen wederom antisemitische berichten werden gedeeld. Partijleider Thierry Baudet noemt de actie die de JFVD nu onderneemt ‘uitstekend’. ,,Direct doorpakken. Geen trial by media maar serieus bekijken hoe het zit en daarna conclusies trekken.”