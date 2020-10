Tien jaar minister-president: zo zeker was het niet dat Rutte premier zou worden

VIDEO ‘Mondkapjes? Kolder!’ (maar hij zit wel al in de achterzak voor de zekerheid)

1 oktober Het bijna lachend uitgesproken dringende advies van Mark Rutte om mondkapjes te dragen, is nog lang niet overal massaal geland. Maar: hij ligt in de auto, of zit al in de kontzak, ‘voor als het straks moet’. ,,Rutte kan nu het beste een mondkapje naar iedereen sturen, met een big smile erop getekend, zijn handelsmerk.”