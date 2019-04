Tien telers gaan ‘staatswiet’ kweken

Dat staat in de ‘spelregels experiment gesloten coffeeshopketen’ dat het kabinet vanmorgen heeft bekend gemaakt. Daar staat verder in dat maximaal 10 en minimaal 6 gemeenten mee gaan doen. Het experiment moet ‘minimaal’ vier jaar duren en maximaal 5,5 jaar, schrijft de regering. Hierdoor zal een volgend kabinet pas een besluit kunnen nemen over wat er met de uitkomsten van de proef gaat gebeuren.

Het experiment met wiet van de staat ligt politiek erg gevoelig, ook binnen de coalitie. CDA en ChristenUnie zijn geen voorstander en vinden eigenlijk dat het kabinet juist moet investeren in het voorkomen van drugsgebruik. Het experiment is vooral een wens van D66.

Rotterdam

Ook haakte een grote gemeente als Rotterdam al af, omdat álle coffeeshops in een gemeente mee moeten doen als een stad besluit deel te nemen. Voor Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb was dat al reden te zeggen dat zijn stad waarschijnlijk niet zal meedoen .

Amsterdam maakte ook al bezwaar tegen die regel, omdat het voor de vele tientallen shops in de hoofdstad niet haalbaar zou zijn. En Amsterdam kan in het experiment niet ontbreken, vond de stad zelf. Toch houdt het kabinet vast aan de spelregel.

Uit die voorwaarden blijkt verder dat de telers die meedoen ‘hiervoor door de ministers’ worden aangewezen. ,,Coffeeshops in de gemeenten die meedoen aan het experiment mogen alleen legaal geproduceerde hennep verkopen. En telers die meedoen mogen alleen aan die coffeeshops verkopen. Dit is wat wordt bedoeld met een gesloten coffeeshopketen,’’ schrijft het kabinet.

Coffeeshops die deelnemen aan het experiment met legaal geteelde wiet hoeven niet van de ene op de andere dag over te gaan op deze ‘staatswiet’. Illegaal en legaal verbouwde wiet mogen een paar weken naast elkaar in de schappen liggen, schrijft het kabinet. Het was aanvankelijk de bedoeling dat coffeeshophouders hun waar in één keer zouden vervangen. Maar zowel oppositie- als coalitiepartijen in de Kamer vrezen dat klanten dan uitwijken naar de zwarte markt om hun vertrouwde softdrugs aan te schaffen.