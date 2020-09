‘Tienminutentrein’ tussen Nijmegen, Arnhem en Utrecht komt er nu écht aan

De verbindingen tussen Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en tussen Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam worden gereed gemaakt voor een trein die vanaf 2022 elke tien minuten rijdt, in plaats van ieder kwartier. Het opschroeven van de frequentie wordt mogelijk door nieuwe afspraken met NS en spoorbeheerder ProRail. Momenteel rijdt ook al iedere tien minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam. Volgens de D66-bewindsvrouw kunnen reizigers straks sneller en vaker met de trein op drukke trajecten in Nederland. Ook krijgen internationale treinreizigers meer opties. Van Veldhoven: ,,Ondanks corona is doorbouwen aan de structurele versterking van ons spoor ontzettend belangrijk. De trein is en blijft voor veel mensen een basisvoorziening om op het werk, bij familie of op school te komen.”

Addertje onder het gras

Er zit wel een addertje onder het gras: door de nieuwe tienminutentreinen tussen Den Haag en Rotterdam is er straks onvoldoende ruimte op het spoor voor de trein die nu vier keer per dag rechtstreeks van Den Haag naar Brussel rijdt.



Daarom is afgesproken dat reizigers vanaf Den Haag in Rotterdam vanaf 2022 zestien keer per dag op hetzelfde perron kunnen overstappen op de intercity naar Brussel. De reistijd tussen Den Haag en Brussel wordt met deze snelle overstap enkele minuten korter.



Ook gaat de NS met de gemeente Den Haag de mogelijkheden in kaart brengen om ‘de internationale bereikbaarheid van Den Haag te optimaliseren’, met name in oostelijke richting.



De nieuwe dienstregeling gaat in per december 2021, mits een nieuwe coronapiek uitblijft.