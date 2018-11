Tim Hofman heeft asielkind gebruikt in documentaire, zegt minister Van Nieuwenhuizen

‘Warme persoonlijkheid’

Volgens de minister is het jongetje gebruikt door Hofman. ,,Ja dat denk ik wel. Het is ook moeilijk voor dat jongetje. Het is kennelijk gedaan uit het oogpunt: het doel heiligt alle middelen. Je weet niet waar je hem aan blootstelt, wat hij te horen krijgt van de politici. Dat vind ik wel heel eng.”

Ongemakkelijk

Ook Alexander Pechtold, ten tijde van de opnamen nog D66-leider, kreeg van Nemr de krasse vraag: waarom moet ik weg? Zijn antwoord was helder: ,,We hebben hier heel veel kinderen uit landen waar het geen oorlog is, waarvan we zeggen: we vinden het leuk dat je hier komt, maar het is niet de bedoeling dat je hier blijft.’' Het gesprek duurde zeker vijftien minuten, maar werd in de documentaire omwille van de tijd teruggebracht naar dat antwoord.