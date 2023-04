Timmermans biedt BBB hulp aan: ‘Maar denk nou niet dat je onder het probleem stikstof uitkomt’

Er is volgens de Eurocommissaris ‘een nota waar heel veel degelijk werk in is gaan zitten’, al onthoudt de vice-voorzitter van de Europese Commissie zich van een oordeel over de nota. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas zegt ‘een aantal keer om de oren geslagen te zijn door partijen en personen die de nota niet hebben gelezen en dat het “een sprookjesnota” is.’ ,,Misschien dat er nog aan geschaafd moet worden, nou prima.’’

Van der Plas voelt zich naar eigen zeggen ‘bevestigd in heel veel van wat wij al zeggen’ na het gesprek met de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans. De twee politici spraken over de Europese natuurregels. ,,Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is: Brussel zegt niet nee. Althans, niet altijd.”

Na afloop van het gesprek bevestigde zij vooral het deel dat zij graag wilde horen vanuit Brussel. Ruim twee uur spraken Van der Plas en Timmermans met elkaar in het gebouw van de Tweede Kamer. Het gesprek ging niet alleen maar over stikstof, liet Van der Plas zich ontvallen. Het is bijvoorbeeld ook over de wolf gegaan, die door Europese regels wordt beschermd.

‘Bijzonder en fijn’

Timmermans noemde het een ‘bijzonder en fijn’ gesprek. Hij zei dat het hem ‘heel erg bemoedigt dat de BoerBurgerBeweging zich wil houden aan Europese wet- en regelgeving’. Daarmee benadrukt de eurocommissaris op zijn beurt ook vooral wat hij graag van haar wilde horen. Timmermans - die verantwoordelijk is voor klimaat - bevestigt dat er alternatieven mogelijk zijn bij de stikstofaanpak, maar beklemtoont dat er sowieso iets moet gebeuren aan de stikstofuitstoot. Haast is volgens hem geboden. ,,Er zijn andere methoden denkbaar, maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt, want stikstof zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem’’, zo reageerde hij na afloop. ,,Stikstof is cruciaal.’’

Timmermans zei voorafgaand dat hij niet de regels zou uitleggen aan Van der Plas. Dat beeld was eerst wel ontstaan. Maar de BBB-voorvrouw wilde vooral van Timmermans weten waar de ruimte zat. Het kabinet is gebonden door die regels. Van der Plas meent dat vermindering voor stikstof niet altijd de enige maatregel is die nodig is om verslechtering van natuurgebieden tegen te gaan.

Caroline van der Plas erkent dat de Brusselse regels voorschrijven dat Nederland moet voorkomen dat die natuurgebieden achteruit gaan. Maar welke maatregelen hiervoor worden getroffen ‘is aan de lidstaten zelf’, zo benadrukt zij. Volgens Van der Plas verschilt dat sterk per natuurgebied. Het probleem ligt volgens haar dus vooral bij de methodes die Nederland kiest, en niet de Europese regels.

Voorafgaand zei Timmermans dat zij het zouden gaan hebben ‘over stikstof, natuurbeleid en over de Europese kaders waarbinnen Nederland moet opereren’. ,,Hopelijk hebben we daar een constructief gesprek over’’, aldus de PvdA’er. Op de vraag of hij ook dingen gaat uitleggen, antwoordt de Eurocommissaris: ,,Ik hoef niets uit te leggen, want dat weet mevrouw Van der Plas allemaal wel, maar ik kan wel toelichten.’’

Timmermans deed eerder de uitspraak dat hij Van der Plas ‘wil uitleggen wat de Europese regels zijn’ over stikstof. Die uitspraak schoot bij haar in het verkeerde keelgat: zij meende er een nogal badinerende toon in te bespeuren.

Volledig scherm Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) en Eurocommissaris Frans Timmermans voorafgaand aan een ontmoeting in de Tweede Kamer. © ANP

De ontmoeting vindt plaats in Den Haag, iets waar eerder ook onenigheid over was. Timmermans wilde de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging in Brussel ontvangen, maar volgens Van der Plas was dat voor haar niet mogelijk.

Het is de vraag hoeveel ruimte Timmermans Van der Plas kan bieden. Zijn ambtenaren zouden hier al ‘heel vaak’ over gesproken hebben met Nederlandse collega’s. Maar Van der Plas denkt dat er meer kan en wil samen met JA21 de wet Natuurbescherming op punten aanpassen. Zo moet volgens de partijen onder meer de zogeheten kritische depositiewaarde, die bepaalt hoeveel stikstof ergens mag neerslaan, uit de wet. Experts zijn kritisch op de voorstellen.

Kritiek

,,Als je niet serieus werk maakt van stikstofreductie, gaat alles mank bij de rechter’’, waarschuwde ook stikstofexpert Jan Willem Erisman eerder in een verhaal over de trucs van Caroline van der Plas. ,,Dat voldoet niet aan de Raad van State-uitspraak, noch aan die van het Europees Hof.’’ Ecoloog Wieger Wamelink valt hem bij: ,,Nederland is al het slechtste jongetje van de klas, dus rechters zullen echt niet zeggen: er kan wel wat vanaf.’’ Ook ecologisch gezien kan het volgens hem niet. ,,Zo’n gebiedje kan de laatste overlevingsplek zijn van diersoorten. Als daar iets gebeurt, zijn die soorten weg en komen die ook niet meer terug.’’

Probleem is dat Nederland volgens Europese afspraken verplicht is de natuur in de door Nederland zelf aangedragen 162 Natura 2000-gebieden te beschermen. In 2001 is Europees afgesproken dat de bescherming van de natuur een Europese aangelegenheid is. Nederland kan daardoor niet zomaar besluiten de helft weg te doen, zoals Van der Plas eerder opperde. Opgeven kan alleen als de Europese wetgeving aangepast wordt.

CDA-staatssecretaris Bleker en ChristenUnie-bewindsvrouw Schouten hebben al eens laten onderzoeken of de kleinste Natura-2000-gebieden niet geschrapt konden worden. Wamelink: ,,Dat onderzoek is degelijk uitgevoerd en men heeft toen geen enkele uitweg gevonden. Het is een lastige boodschap, maar dat kan gewoon niet.’’ De BBB-leider gaf destijds aan dit nogmaals te willen onderzoeken.

Volledig scherm Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) schudt Eurocommissaris Frans Timmermans de hand voorafgaand aan een ontmoeting in de Tweede Kamer. © ANP

Volledig scherm Na het gesprek tussen BBB-voorvrouw Caroline van der Plas en Eurocommisaris Frans Timmermans kwamen de twee welwillend voor de pers. Timmermans wil BBB helpen, en noemt haar initiatiefnota 'geen sprookjesnota'. © ANP

