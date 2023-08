Timmermans roept SP en Partij voor de Dieren op ook samen te werken in ‘Verenigd Links’

Timmermans werd dinsdag formeel door de leden van GroenLinks en PvdA gekozen tot lijsttrekker. De twee partijen vormen steeds meer één partij. De verkiezing was niet spannend, want Timmermans was de enige kandidaat. Slechts iets meer dan de helft van de leden (51,5 procent) bracht een stem uit. Van de bijna 38.000 leden die dat deden, steunt 92 procent zijn kandidatuur.

Bij zijn presentatie aan de leden benadrukte Timmermans dat links goed is in ‘ontzettend gelijk hebben’. ,,Waar we historisch minder goed in zijn is gelijk krijgen.’’ Volgens hem moeten linkse partijen hun zelfvertrouwen weer terug krijgen en door samen te werken een greep doen naar de macht bij de verkiezingen op 22 november. ,,Macht is geen vies woord. Het is een instrument om te doen wat nodig is.’’

Verschillen

Je kunt verschil­len wel uitvergro­ten, maar ze verbleken toch als je ze vergelijkt met de verschil­len met rechts? Frans Timmermans, GroenLinks-PvdA Timmermans zegt een fan te zijn van Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand. ,,Ik kan lezen en schrijven met haar. Het zou toch raar zijn om niet samen te werken met haar in een verenigd links? Hetzelfde geldt voor de SP. Natuurlijk zijn er verschillen. Je kunt die wel uitvergroten, maar ze verbleken toch als je ze vergelijkt met de verschillen met rechts?’’



Bij de aftrap van de verkiezingscampagne zei Timmermans dat hij zich wil onder andere wil inzetten voor het tegengaan van kinderarmoede, lagere energierekeningen en het hervormen van de overheid. ,,De afgelopen jaren is het idee gegroeid dat problemen kunnen worden opgelost door er geld tegenaan te gooien. Maar er is geen structureel problemen opgelost, er is wel ontzettend veel geld uitgegeven. Kijk naar het woningtekort. En waarom lukt het niet ouderenzorg beter te organiseren? Dat los je niet op door zelfde structuur met meer geld te financieren.’’ Ook benadrukte hij dat Nederland de Navo-afspraken moet nakomen en voldoende geld moet uitgeven aan defensie.

Lastige opdracht

Timmermans heeft genoeg concurrentie. GroenLinks-PvdA wil campagne voeren met het thema bestaanszekerheid, maar dat onderwerp wordt ook gemunt door de voorlopige publiekslieveling Pieter Omtzigt. GroenLinks en PvdA hebben nu samen zeventien zetels in de peilingen. Toen Timmermans zich kandideerde als lijsttrekker van de fusiepartij piekte hij direct in de peilingen. Maar die winst dreigt voor een groot deel naar de nieuwe partij van Pieter Omtzigt te gaan volgens meer recentere polls.

,,Omtzigt wil net als wij de overheid hervormen en naar bestaanszekerheid kijken,’’ zegt Timmermans. ,,Dat sluit dicht aan bij wat wij willen. Laten we kijken naar het verkiezingsprogramma waar hij mee komt straks en kijken wat er mogelijk is aan samenwerking.’’

Ontslag ingediend

Ook als Timmermans een grote verkiezingswinst boekt, wacht hem ná de verkiezingen van 22 november een lastige opdracht. De winst van GroenLinks-PvdA gaat ten koste van andere linkse partijen, vooral van D66. Links als blok groeit niet in de peilingen. Dat maakt het straks lastig om na de verkiezingen een meerderheidscoalitie te vinden. En samenwerken met bijvoorbeeld de VVD, dat wil de achterban liever niet meer na de negatieve ervaringen die de PvdA daarmee had in het kabinet-Rutte II. De partij decimeerde daarna.

,,Samenwerking met de VVD zal lastig worden,’’ zegt Timmermans. ,,We moeten geen partijen uitsluiten, maar veel zal afhangen van de electorale verhoudingen zodat we niet weer vermorzeld worden.’’

Nu Timmermans officieel lijsttrekker is geworden heeft hij zijn ontslag ingediend als eurocommissaris in Brussel. Wie hem daar opvolgt, is nog onbekend. Zeker is al wel dat de nieuwe Nederlandse eurocommissaris niet diens prominente positie krijgt van eerste vicevoorzitter. Dat wordt de Slowaak Maros Sefcovic. Pas als er een Nederlandse opvolger is gevonden, wordt bepaald welke portefeuille hij (of zij) krijgt.

