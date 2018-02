Europa slaagt er misschien toch in de rechtsstaat en democratie in Polen zonder paardenmiddelen weer op EU-niveau te krijgen. Vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans is daarover optimistischer na het aantreden van een nieuwe Poolse premier, Morawiecki, en enkele nieuwe ministers.

Polen beloofde vanmorgen opnieuw een reactie op korte termijn op bezwaren van Brussel tegen de vergaande politieke beïnvloeding van het eigen rechtssysteem. Zonder indicaties te hebben over de inhoud zei Timmermans te hopen dat die reactie leidt tot een dialoog, ‘en die is alleen vruchtbaar als ze resultaten oplevert’. Verder wilde hij niet gaan, want: ,,The proof of the pudding is in the eating, en we hebben de pudding nog niet gezien.”

Rechtssysteem

Timmermans, binnen de Commissie verantwoordelijk voor fundamentele rechten, ligt al maanden overhoop met Warschau en kreeg vanuit de (vorige) Poolse regering ook al felle persoonlijke aanvallen te verduren, zeker nadat de Commissie in december besloot tot een formele procedure die het land uiteindelijk zijn stemrecht in Brussel zou kunnen kosten. Timmermans praatte vanmorgen de lidstaten bij over zijn overleg met Warschau en toonde zich na afloop verheugd over de brede steun: ,,De Raad is zeer geïnteresseerd en betrokken en steunt de dialoog en onze positie. Iedereen is zeer gehecht aan een onafhankelijke rechterlijke macht.”