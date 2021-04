Tjeenk Willink gaat voor een formatie 2.0 met meer inhoud, minder poppetjes: ‘goed voor deze fase’

De ‘uitgelekte’ gespreksverslagen, de leugen van VVD-leider Mark Rutte, het bijna-dood-debat van de premier en de woedende uitsluitingen van SP en ChristenUnie: informateur Tjeenk Willink wil er een dikke streep onder zetten vandaag. Dan begint de ‘beroepsinformateur’ (1994, 2010, 2017) met een ‘schone lei’ van gesprekken.

Deel van die verkenning 2.0 is zijn uitnodigingsbeleid: niet de grote partijen komen eerst langs, maar de kleinere. Vanochtend begint dus Sylvana Simons, van BIJ1. Na afloop van haar gesprek noemde ze het ‘meer dan gezellig’. ,,Het was heel productief, een fijn gesprek, heel goed voor deze fase. We hebben meer tijd genomen dan de vorige keer. Dat maakt dat je dan de tijd kunt nemen om over de grote zaken en vergezichten te hebben, over een visie voor Nederland. En minder over de poppetjes. We hebben het gehad over discriminatie, antiracisme, tegenmacht.” Met ‘fascisten en racisten’ als ‘onder anderen de PVV, Forum en JA21' wil BIJ1 niet samenwerken, herhaalde Simons. ,,Daar doen we geen zaken mee.”

Na BIJ1 ging Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) in gesprek met de informateur: ,,De oude bestuursstijl kwam vorige week heel duidelijk naar boven”, zei Van der Plas toen ze op het Binnenhof arriveerde. ,,Ik geloof nog steeds niet dat Rutte dat vergeten was. En nu gaan we gewoon vrolijk weer door, maar je moet wel draagvlak hebben onder burgers. Dat ga ik binnen vertellen.”

Tjeenk Willink staat een andere aanpak voor dan de eerste, dramatisch mislukte verkenning. In een toelichting zei hij dat het niet zozeer gaat om wie-met-wie in een kabinet wil. Dat wordt maar ‘zetels tellen’, aldus de PvdA’er. De minister van Staat wil viel liever onderzoeken welke maatschappelijke problemen partijen zien en hoe en met wie ze tot oplossingen kunnen en willen komen. Anders wordt het vooral zoeken naar welke partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer willen vormen. ,,Dan kom je niet verder dan tot 76 zetels tellen. Maar dan verandert er niets aan de bestuursstijl waarvan partijen zeggen dat anders moet.”

Volledig scherm Herman Tjeenk Willink tijdens zijn persconferentie. © ANP

Regeerakkoord

Hij stelt sowieso voor dat het volgende kabinet een aanzienlijk dunner regeerakkoord schrijft, zodat de ‘oppositie niet buitenspel komt te staan’, zei hij gisteravond.

Dat is een reactie op de klacht dat de Tweede Kamer te vaak wordt tegengewerkt om het kabinet te controleren. Niet alleen zou het kabinet te weinig informatie delen, de oppositie voelt zich ook gehinderd als de meerderheid van kabinetspartijen beleid voor de komende jaren al vastlegt in een regeerakkoord tijdens de formatie.

Volledig scherm Herman Tjeenk Willink vertrekt uit de Stadhouderskamer na een gesprek met voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. © ANP De informatie verkeert in grote (vertrouwens)crisis nadat bleek dat VVD-leider Mark Rutte in de eerste verkenning had gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Sindsdien is het wantrouwen tussen partijen onpeilbaar diep: SP en ChristenUnie willen niet meer met de VVD in een kabinet als Rutte die partij leidt. Toch heeft Tjeenk Willink hoop tot een ‘beetje harmonieus gezelschap te komen’. Hij zegt bovendien dat de verkeerde bestuursstijl niet op één persoon hangt, zoals Rutte, maar dat dit een proces van jaren is geweest. ,,Het gaat in de politiek niet om personen, maar om functies. Je kunt van iemand die tien jaar premier is geweest niet beweren dat er niets van deugt.”

Tjeenk Willink: ,,Ik moet nu zelf constateren wat er mogelijk is. Het is ook nog veel te vroeg om over personen te spreken. Er is een ongelukkige manoeuvre geweest, maar het is wijken voor je verantwoordelijkheid om nu te zeggen: we komen er niet uit want we vinden elkaar niet aardig.”

Nieuwe verkiezingen zegt hij te willen vermijden. ,,Je kunt het niet uitsluiten, maar er is nauwelijks een maand voorbij sinds er verkiezingen zijn geweest.

Vier ogen

De Tweede Kamer heeft geregeld dat de verslagen van hun gesprekken met Tjeenk Willink weer openbaar worden - wat een novum is, maar de informateur denkt toch nu en dan vertrouwelijk te gaan spreken. ,,Dat gebeurt in alle politiek, in het bedrijfsleven. Het is onzin om dat af te doen als achterkamertjespolitiek.” Volgens hem kan het ‘gewoon nodig zijn om af en toe’ onder vier ogen te spreken.

Enkele weken geleden noemde Tjeenk Willink het ‘armoede’ als hij wéér zou worden gevraagd als informateur. Nu zegt hij: ,,Je moet vreselijk oppassen dat mensen niet zeggen: daar heb je hem weer. Dat zeggen ze ook wel. Ik zal scherp moeten blijven, waken ook. Maar het is ook stimulerend: je hoort altijd iets nieuws.”

Hij zegt wel dat het uiteindelijke formeren ‘ook best wel kan zonder mij’. ,,Als dit niet al te rampspoedig is afgelopen.”

