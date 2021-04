Tjeenk Willink neemt de tijd: de informateur wil wéér alle fractieleiders spreken

‘In de loop van volgende week’ wil hij weer met alle partijleiders om tafel om verder te praten over de kabinetsformatie. Nu beraadt hij zich op de gesprekken die hij eerder met hen voerde, meldt zijn voorlichter. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen ze al allemaal bij hem langs in de Stadhouderskamer.

Tijd nemen

In totaal heeft hij drie weken voor dit informatieproces, al is het onduidelijk of de informateur binnen die termijn zijn opdracht kan uitvoeren. Veel partijen hamerden voor de verkiezingen op de noodzaak van een ‘flitsformatie’ omdat Nederland midden in een coronacrisis snel weer een missionair kabinet nodig heeft, maar na de gestrande verkenning vinden ze een lager formatietempo bepaald geen probleem meer.