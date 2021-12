Toch eerder kerstvrij? Kabinet beslist vanmiddag: ‘Heel zwaar besluit’

Vanmiddag vergadert het kabinet over het coronapakket, details worden later bekendgemaakt. Vanavond is er weer een persconferentie. De avondlockdown wordt -zoals bekend- verlengd met drie weken. Het vervroegen van de kerstvakantie voor basisscholen is een serieuze optie. Noodopvang voor ouders met essentiële beroepen zou wel doorgaan in dat geval.



Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie te vervroegen. Zo beperk je de risico's dat kinderen na de laatste schooldag op 24 december het coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de kabinetsadviseurs. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt een nieuwe kerstgolf. Het RIVM turft een vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.