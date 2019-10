Toch legalisering e-step en hoverboard in zicht

Tot nu toe, want de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde vanmorgen in een rapport wat iedereen al op de weg ziet: er rijden zowel op de stoep als op fietspaden of zelfs op de gewone weg steeds meer voertuigen die officieel niet zijn toegelaten en in de praktijk dus illegaal zijn, zoals e-steps. En dat is niet wenselijk, zeker als er niet wordt gehandhaafd.



Vooralsnog zei minister Van Nieuwenhuizen altijd stoïcijns dat fabrikanten maar een e-step moesten laten keuren door keuringsorganisatie RDW die goed genoeg was om aan de allerstrengste regels (bijvoorbeeld ook van voertuigen waarin kinderen mogen worden vervoerd) te voldoen. Als ze daar niet aan wilden, was dat hun probleem.



Na publicatie van het rapport vanmorgen meldt Van Nieuwenhuizen aan deze website: ,,De OVV zegt twee dingen: óf ze blijven illegaal, maar dan moet je ook handhaven, óf - en dat heeft hun voorkeur en de mijne - neem deze categorie nou mee in een integrale analyse van alle voertuigen en kijk of je daar in de toelating gericht iets mee kunt doen.”