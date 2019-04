Tóch overleg over ‘onafhankelijk’ MH17-onderzoek

Schoof, die nu baas van de AIVD is, liet in 2015 het functioneren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) na de ramp met de MH17 onderzoeken, waarover hij toen de leiding had. Schoof bemoeide zich echter met de opzet van deze ‘onafhankelijke studie’ van de Universiteit Twente. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zei eerder steeds dat het alleen ging om de opzet en niet om de slotconclusies, omdat Schoof die pas zou hebben gehoord toen het rapport al gereed was op 10 december 2015. Uit de informatie die Grapperhaus nu meldt, blijft dat Schoof echter al eerder op de hoogte was van wat er onder meer in het rapport zou terechtkomen.

De NCTV had namelijk iemand in de begeleidingscommissie van het externe onderzoek zitten. Die mocht geen contact hebben met Schoof over de inhoud, maar seinde wel de programmadirecteur MH17 in ‘met betrekking’ tot het meest kritische hoofdstuk van het onderzoek. Die programmadirecteur besprak dat vervolgens toch weer met Schoof tijdens hun ‘reguliere overleg’. Zo kon de informatie via deze tussenstap alsnog bij Schoof terechtkomen. Het onderzoek was toen nog niet afgerond.



Wanneer dit exact gebeurde kwam en wat Schoof hiermee heeft gedaan, blijkt niet uit de brief van Grapperhaus. Het gesprek was ‘eenmalig en tegen het einde van het onderzoek’, laat de minister slechts weten.



Opvallend is bovendien dat Grapperhaus de Tweede Kamer deze informatie eerder niet heeft gegeven. Hij stelde een lange tijdlijn beschikbaar, maar daar was dit niet in terug te vinden, geeft hij toe. ,,Dit is derhalve, voor zover relevant, een aanvulling op deze tijdlijn’’, schrijft hij nu.