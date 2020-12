Ollongren wordt lijstduwer voor D66

18 december Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wordt lijstduwer voor D66 bij de landelijke verkiezingen in maart. In een interview in de Volkskrant zegt ze hiermee lijstrekker Sigrid Kaag te willen ondersteunen. Tegelijk zegt ze niet in de Tweede Kamer te gaan als ze met voorkeursstemmen zou worden gekozen.