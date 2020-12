Toeslagenaffaire: ‘Grondbeginselen rechtsstaat zijn geschonden’

Dat constateert de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag in haar eindverslag. Daarin wordt gesproken over een ‘optelsom van onvermogen om recht te doen aan het individu’. Een hoofdschuldige wordt door de commissie niet aangewezen: behalve de Belastingdienst treft ook de politiek en de rechtspraak blaam. Kabinet en parlement mogen zich aanrekenen dat zij wetgeving hebben vastgesteld die ‘spijkerhard’ was en geen recht deed aan individuele situaties. De Belastingdienst heeft mensen ‘ten onrechte gebrandmerkt als opzettelijke fraudeurs’ en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ‘zijn belangrijke functie van (rechts)bescherming van individuele burgers veronachtzaamd’.

Blinde vlek

Bewindslieden van toen en nu, zoals Lodewijk Asscher, Eric Wiebes en Mark Rutte worden in het rapport wel genoemd, maar over hun handelen worden geen politieke conclusies getrokken. Dat was ook niet de opdracht die de Tweede Kamer aan de commissie had meegegeven.



Wel wordt vastgesteld dat de ministers en staatssecretarissen meermaals signalen hebben gekregen dat er iets misging bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Maar dat hier zoveel mensen de dupe van werden drong niet tot hen door. ,,Dat de problemen veel breder speelden, was voor hen een blinde vlek”, staat in het rapport. Volgens de commissie zijn er in de afgelopen vijftien jaar meerdere momenten geweest waarop bewindspersonen en de ambtelijke top andere keuzes hadden kunnen maken. ,,Daarmee hadden disproportionele gevolgen voor ouders kunnen worden voorkomen, verminderd of gerepareerd.”