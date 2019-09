Toets moet bepalen of beleid eerlijk is voor jongeren

Pensioenakkoord

Met de toets moet bijvoorbeeld worden bekeken wat de impact is van groot nieuw beleid, politieke en sociale akkoorden en cao’s voor verschillende generaties. D66-leider Rob Jetten wijst erop dat jongeren minder zijn vertegenwoordigd in allerlei overlegorganen terwijl het beleid ook op hen neerslaat. ,,Kijk naar het pensioenakkoord: als jongere wil je over 50 jaar ook nog een fatsoenlijke oude dag hebben. Zo’n generatietoets dwingt ons om te kijken: is beleid van vandaag wel eerlijk voor alle generaties?”