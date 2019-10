Topambtenaar: ministerie heeft nog steeds probleem met lekken

Dat zegt deze secretaris-generaal Siebe Riedstra in een interview dat op het intranet van het departement is geplaatst.



Vorige week werd bekend dat een strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van informatie over de WODC-affaire geen verdachten had opgeleverd. Op dat onderzoek was veel kritiek omdat minister Ferd Grapperhaus nu juist had bezworen dat hij klokkenluiders in bescherming zou nemen. Kort daarop kwam aan het licht dat in plaats van ‘groot respect’ dat volgens Grapperhaus op zijn plaats was, een klokkenluidster juist maandenlang was afgeluisterd in opdracht van de rijksrecherche.



Grapperhaus erkende eerder dat hij niet op zoek was naar de mensen die hadden gelekt, maar kwam daar op terug omdat medewerkers hadden geklaagd. Ze voelden zich niet veilig meer nadat stukken van hen waren gelekt, stelt hij. ,,En als werkgever trek ik mij dat aan’’, aldus de minister eerder.



Justitie hoopte met strafrechtelijk onderzoek te achterhalen wie eind 2017 een notitie had gelekt waaruit bleek dat hoge ambtenaren hebben geprobeerd om onderzoeksconclusies van studies door het WODC anders te laten formuleren. Die naspeuring leverde dus geen verdachten op.