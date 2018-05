Toppolitici én hun familieleden krijgen verscherpte bankcontrole

De verwachting is dat duizenden Nederlanders onder het aangescherpte regime gaan vallen. Het betreft niet alleen de machthebbers zelf: ook hun partner, kinderen en ouders worden onder de loep genomen. Banken krijgen zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of iemand een 'Political Exposed Person' (PEP) is.



Als een PEP een bankrekening opent of een levensverzekering afsluit, moet direct worden uitgezocht wat de inkomsten van die persoon zijn. Als opmerkelijk grote bedragen worden gestort, of iemand krijgt geld van een verdachte afzender, moet de bank uitzoeken of dat wel in de haak is. Ook voor bestaande klanten geldt dat banken de rekeningen van PEP’s continu in de gaten moeten houden.



,,Politici blijken, internationaal gezien, gevoelig te zijn voor corruptie’’, zegt witwasexpert en oud-officier van justitie Cees Schaap. ,,Denk aan het aannemen van steekpenningen, bijvoorbeeld bij grote aanbestedingen. Die steekpenningen kunnen worden overgemaakt naar familieleden, daarom geldt het verscherpte onderzoek óók voor hen.’’ Volgens Schaap zijn Nederlandse banken zeer ongelukkig met de nieuwe wetgeving. ,,Dit gaat ze ontzettend veel werk opleveren. Bij buitenlandse politici weten we dat corruptie voorkomt, maar in Nederland is dit verschijnsel toch kleiner. Toch moeten er straks vele duizenden personen extra gescreend gaan worden.”