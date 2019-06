Trimbos: Minder zwangere vrouwen roken

Het aantal vrouwen dat op enig moment tijdens de zwangerschap rookt, is gedaald van 9 naar 7 procent. Ook het aantal vrouwen dat na de bevalling weer een peuk opsteekt, valt licht terug. Dat blijkt uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2018 van het Trimbos-instituut, die vanmiddag is verschenen.

De onderzoekers van het Trimbos noemen de huidige resultaten ‘bemoedigend’, al benadrukken ze dat het niet om een significante afname gaat. In het preventieakkoord is afgesproken dat in 2020 het aantal zwangere vrouwen dat rookt, is gedaald naar minder dan 5 procent.

Vrouwen met een laag (16 procent) of middelbaar opleidingsniveau (12 procent) roken nog altijd vaker vóór, tijdens en na de zwangerschap dan vrouwen met een hoog opleidingsniveau (3 procent), maar in alle groepen is het percentage rokers in twee jaar tijd (2016-2018) licht afgenomen. Ook geldt: hoe ouder de vrouw, hoe minder ze rookt tijdens de zwangerschap.

Ernstige gevolgen

Roken tijdens de zwangerschap heeft ernstige gevolgen voor het ongeboren kind (bijvoorbeeld vroeggeboorte en laag geboortegewicht) en voor de fysieke gezondheid en sociale en emotionele ontwikkeling van de baby. Ook hebben kinderen die na de bevalling worden blootgesteld aan tabaksrook een verhoogde kans op wiegendood en een verminderde longfunctie.

Het aantal vrouwen dat gestopt is maar na de bevalling weer begint, ligt volgens het Trimbos op 43 procent (was 47 procent in 2016). Volgens de afspraken in het preventieakkoord moet dat binnen afzienbare termijn terug naar 25 procent.

Het Trimbos vindt dat er meer gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat minder vrouwen terugvallen na de zwangerschap. Tot nog toe heeft preventie voor zwangere vrouwen ‘wisselende resultaten’ opgeleverd. Dit onderwerp moet volgens de onderzoekers ook de aandacht krijgen van zorgverleners die na de bevalling in contact zijn met vrouwen.

Het helpt ook niet bepaald als de partner er regelmatig een opsteekt. Van de vrouwen die op enig moment tijdens de zwangerschap rookten, pafte 72 procent van de partners ook in die periode.

Paar slokjes

Het alcoholgebruik van vrouwen tijdens de zwangerschap is heel licht gedaald, van 4,7 procent in 2016 naar 4,2 procent in 2018. In veel gevallen gaat het om een paar slokjes. De gezondheidsraad adviseert vrouwen geen alcohol te drinken als ze zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.