Tuchtrechter luidt noodklok over stroom aan 'kansloze klachten'

Hun werk wordt steeds meer opgeslokt door ‘kansloze klachten’, zo waarschuwt Tjeerd Zuidema, voorzitter van het Hof van Discipline. De ‘toegenomen klaagcultuur’ werkt ‘ontwrichtend’, aldus de colleges die moeten toezien op advocaten.



De tuchtorganen - van advocaten en rechters - controleren of advocaten geen broddelwerk leveren, te veel declareren voor gewerkte uren of bijvoorbeeld gedragsregels schenden.



Steeds meer van hun tijd wordt in beslag genomen door een klein groepje veelklagers, waardoor het ‘dreigt’ dat ze ‘niet meer toekomen’ aan het behandelen van klachten. Vaak sturen de klagers hele epistels die niets met de zaak van doen hebben. Om dit te bestrijden schrijft het tuchtcollege ‘gemotiveerde’ brieven terug, om aan te geven dat ‘verdere communicatie’ wordt beëindigd.

Wraking

De veelklagers putten zich vooral uit in wrakingsverzoeken, herzieningsverzoeken en klachten over de leiders van lokale ordes van advocaten. Dat aantal klachten steeg vorig jaar dan ook.

Uit de jaarcijfers over 2017 blijkt sowieso dat het aantal klachten over advocaten is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Er kwamen 1.020 klachten binnen, tegenover 998 klachten in 2016. Van de klachten werden er 290 gegrond verklaard, hetzelfde aantal als een jaar eerder.