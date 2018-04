Tunahan Kuzu stopt tijdelijk als fractievoorzitter Denk

Kuzu gaat de gemeenteraadsfracties van zijn partij een eindje op weg helpen. ,,Onze raadsfracties zijn jong en onervaren, ik zal komende tijd vaker het land in gaan om hen te ondersteunen", aldus Kuzu desgevraagd.



De partij benadrukt dat de aanpassing tijdelijk is, tot september dit jaar. Selçuk Öztürk zal zich gaan focussen op de Provinciale Statenverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen in 2019. Zo moeten geschikte kandidaten worden gezocht en moet een nieuwe campagnestrategie worden uitgestippeld. Azarkan gaat de driemansfractie in de Tweede Kamer voor nu leiden.