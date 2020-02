Turkse asielzoeker mogelijk dit jaar al gedwongen om in te burgeren

Het kabinet gaat alsnog onderzoeken of Turkse asielzoekers die momenteel naar Nederland komen per direct kunnen worden verplicht in te burgeren. Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken komt daarmee regeringspartij VVD tegemoet, die de huidige aanpak te vrijblijvend vindt.

Vanaf 1 januari 2021 zijn alle Turkse nieuwkomers verplicht een inburgeringstraject te volgen. Juridische belemmeringen daarvoor worden in de nieuwe inburgeringswet weggenomen, zo maakte Koolmees gisteren bekend. Turkse vluchtelingen zouden echter nu al gedwongen kunnen worden om taallessen te volgen, maar Koolmees besloot eind vorig jaar dat hij Turkse statushouders in 2020 de keuze laat vrijwillig een cursus te volgen.

Dat besluit was tegen het zere been van de VVD. Kamerlid Bente Becker noemde de houding van Koolmees ‘heel slap’ en riep hem vanmiddag in de Tweede Kamer op Turkse asielzoekers nu al te dwingen tot inburgering. Door het sterk gestegen aantal Turkse vluchtelingen dat naar Nederland komt is er volgens haar geen tijd te verliezen. Een inburgeringsplicht zou ervoor zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk de taal leren en aan de slag gaan.

Verrast

Koolmees liet in het debat doorschemeren verrast te zijn door de felle bewoordingen van Becker: ,,Ik dacht dat we dit uitgebreid hadden besproken’’, zei hij. Niettemin is hij bereid te bekijken of de verplichte inburgering van Turkse statushouders nu al kan beginnen.

Koolmees weigert echter een garantie af te geven. Allereerst wil hij bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) navraag doen wat gedwongen inburgering voor Turkse asielzoekers betekent voor bestaande ‘processen’. ,,Dit kost wel geld, kost wel capaciteit’’, liet hij Becker weten.

Het VVD-Kamerlid vindt dat echter geen argument, omdat voor asielzoekers uit andere landen de inburgeringsplicht al geldt. ,,Ik denk dat dit kan en dat we dus moeten gaan proberen dit te gaan doen’’, aldus Becker. Zij wil Koolmees daar eventueel via een Kameruitspraak toe dwingen.

Kuzu is niet overtuigd

Veel fracties zijn blij dat Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari alsnog inburgeringsplichtig worden. Een uitspraak van de rechter in 2011 zette een streep door de gedwongen inburgering van Turken, omdat die in strijd was met een associatieovereenkomst uit 1963 tussen Turkije en de Europese Gemeenschap. De wet wordt echter zodanig aangepast dat dwang alsnog mogelijk wordt, binnen de grenzen van het verdrag.