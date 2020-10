Turkse president Erdogan doet aangifte tegen Wilders om spotprent, PVV-leider woedend: ‘Loser!’

Wilders zou met de publicatie van een spotprent van Erdogan het Turkse staatshoofd hebben beledigd. De advocaat heeft de aangifte ingediend bij de officier van justitie in Ankara, melden Turkse media.



De PVV-leider deelde op 24 oktober via Twitter een spotprent waarop Erdogan te zien is met op zijn hoofd een bom met brandend lont. Dat is een verwijzing naar de omstreden cartoon van Mohammed van de Deense cartoonist Kurt Westergaard. Hij schreef daar het woord ‘terrorist’ bij.



Wilders reageert woedend. ,,Dus de man die mij een fascist noemt en eerder heel Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme noemde gaat nu aangifte tegen mij doen? De wereld op zijn kop. Loser!’’

Fascisme

Erdogan waarschuwde Wilders na de tweet dat hij zijn grenzen moet kennen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu noemde Wilders een fascist.

Wilders liet daarop weten dat fascisme juist het gedachtengoed van Erdogan is. ,,Ik kom op voor onze vrijheid en verzet me juist tegen de onvrijheid van de totalitaire islamitische ideologie.’’ Dat het conflict hoog oploopt, maakt hem niet uit. ,,Kom maar op. Altijd doorgaan en nooit buigen. Niet voor de islam en niet voor Erdogan’’, zei hij via Twitter.

Belediging

Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaren onder Erdogan ingediend. Volgens Turkse media was vorig jaar een recordjaar met 36.000 strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende beledigingen van het staatshoofd. De maximale straf wegens dit delict is vier jaar cel.