Tweede Kamer geneert zich over uit de hand gelopen ruzie rond onderzoek naar Khadija Arib

De kwestie draait om een onderzoek dat het presidium in heeft gesteld naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib na twee anonieme brieven met klachten over haar gedrag tegen ambtenaren in het verleden. Bergkamp meldde dat de huidige ambtelijke top de klachten herkende, wat aanleiding voor het presidium was om onderzoek in te stellen. Daarop stelden veel Kamerleden vragen bij de onafhankelijkheid van het onderzoek en de bemoeienis van de ambtelijke top daarbij. Ook waren er twijfels of de klachten niet overdreven werden. Partijen wilden dat het onderzoek in elk geval tijdelijk werd stilgelegd.



Bergkamp vindt het belangrijk dat het onderzoek doorgaat. ,,Als er wat gebeurt bij een hockeyclub doe je daar ook onderzoek naar. Dus waarom zouden wij als Tweede Kamer geen onderzoek doen als er meldingen zijn?’’, reageerde ze op het vertrek van de ambtenaren. ,,We hebben geprobeerd het buiten de politiek te houden. Dat is ons niet gelukt. Er is gelekt, er is gekonkel. En daarom vind ik het belangrijk dat de Kamer zich uitspreek om door te gaan met dit onderzoek.’’