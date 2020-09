Tweede Kamer kraakt voetbalfeest Tilburg: ‘Zo gaat het niet lukken om corona eronder te houden’

Quote Hoe kan het dat de gemeente Tilburg dit wel een goed idee leek? Maarten Hijink, SP-Kamerlid ,,Als je dit doet, moet je meteen klaarstaan om te handhaven als mensen zich niet aan de 1,5 meterregel houden’’, zegt VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, die naar eigen zeggen ‘een beetje moedeloos’ werd toen hij de beelden van het voetbalfeest zag. ,,Het is niet juni, dat het aantal besmettingen heel klein is en dat je kunt experimenteren. Er zijn al regio’s in Nederland met extra maatregelen en andere regio’s koersen daar op af. Zo gaat het niet lukken om corona eronder te houden’’, aldus Dijkhoff op Radio 1.



Hij snapt niets van het besluit van de Tilburgse VVD-burgemeester Weterings om toestemming te geven voor het voetbalfeest. De burgemeester vreesde dat Willem II-supporters anders op verschillende plekken in de stad zouden samenkomen. ,,Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven’’, zei Weterings, die over een ‘bewuste keuze’ sprak.

Achterstand

,,Experiment mislukt’’, reageert Dijkhoff. De VVD-fractieleider vindt dat Weterings verantwoording moet afleggen in de Tilburgse gemeenteraad. Volgens Dijkhoff worden op allerlei plekken in het land – ook in Tilburg –bijeenkomsten georganiseerd waarbij de coronaregels wél in acht worden genomen. ,,Dit zet alles weer op achterstand.’’

Ook SP-Kamerlid Maarten Hijink reageert boos. ,,Losgaan. Je gunt het iedereen, maar het is precies wat we nu niet kunnen gebruiken’’, zegt hij via Twitter. ,,Hoe kan het dat de gemeente Tilburg dit wel een goed idee leek?’’ Zijn SP-collega Frank Futselaar stelt: ,,Je zult maar burgemeester zijn en voortdurend vergunningen weigeren, bewoners en horeca teleurstellen op grond van volksgezondheid. En dan nu je collega in Tilburg zien.’’

Laaiend

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt te begrijpen dat agenten ‘laaiend’ zijn over het voetbalfeest. ,,Besmettingen lopen op, het aantal mensen op de ic neemt toe, spreekkoren en afstand in stadion verplicht, horeca aan strakke banden en je staat een feestje met duizend man toe. Wie snapt het nog?’’

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher toont het voetbalfeest aan dat er ‘snel nieuwe adviezen en regels moeten komen over groepsgroottes en evenementen’. ,,Het kabinet kan niet langer afwachten.’’

Stadionverbod

Als voetbalsupporters zich niet aan de coronaregels houden, dan kan dat ertoe leiden dat ze niet meer in het stadion mogen komen, waarschuwt minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). ,,Ik vind het heel zorgelijk wat daar gebeurde”, zegt ze over het voetbalfeest in Tilburg. ,,Ik hoop echt dat de mensen zich aan de afspraken houden, want het zou gewoon hartstikke zonde zijn als we moeten terugschakelen.’’

Bekijk al onze video's over het coronavirus in deze playlist.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.