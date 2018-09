Tweede Kamer krijgt advies over hulp aan Syrische groepen alleen vertrouwelijk te zien

Rutte: bedreigin­gen economie komen vooral van buiten

19:43 Premier Rutte geeft de manier waarop Nederland er voor staat een zeven. ,,We staan er goed voor,’’ zegt hij. ,,Maar de wereld om ons heen is instabiel en dat kan gevolgen hebben voor onze economische groei. Anders had ik de algemene situatie een 8 gegeven.’’