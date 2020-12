Tweede Kamer kritisch over lockdown: ‘Laat basisscholen open en grijp in bij drukte op Schiphol’

,,Het sluiten van de winkels is een oneerlijke en overbodige maatregel’’, vindt PVV-leider Geert Wilders. ,,Dit is echt onnodig. Het gros van de winkeliers houdt zich keurig aan de coronaregels. Sluiting helpt helemaal niet in de bestrijding van het virus.’’ Volgens Wilders klopt het beeld van ‘overvolle winkelstraten’ niet, hij stelt dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden. De PVV-leider roept het kabinet daarom op de detailhandel én de horeca te heropenen.



De fractievoorzitters in de Kamer werden gistermiddag al geïnformeerd over de lockdown, tijdens een besloten bijeenkomst met Rutte en De Jonge. Volgens een aanwezige was de sfeer ‘gelaten’. Een ruime meerderheid in het parlement steunt de lockdown. Alleen Forum voor Democratie is fel gekant tegen vrijwel álle coronamaatregelen: die partij dient een motie van wantrouwen in tegen het kabinet.